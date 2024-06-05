До зими українці, ймовірно, проводитимуть більшу частину дня без світла, – FT

Нещодавні російські обстріли суттєво погіршили стан енергосистеми України. На жаль, до зими українці можуть проводити більшу частину дня без світла.

Українські чиновники називають відключення світла "новою нормою", до якої так чи інакше доведеться звикнути.

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Ситуація зі світлом взимку буде складною

За словами аналітиків Financial Times, один український посадовець на умовах анонімності назвав російську атаку 1 червня "руйнівною".

Інший посадовець зазначив, що, ймовірно, до зими українці проводитимуть більшу частину дня без світла,

– йдеться у матеріалі видання.

Лише внаслідок обстрілу 1 червня було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, яка має важливе значення для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була сильно пошкоджена.

У чому різниця з 2022 роком

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У 2022 – 2023 роках російські удари були спрямовані на електричну мережу країни, яку, за словами чиновників та експертів, можна було відносно легко відновити.

Однак нещодавні обстріли були зосереджені вже на теплових та гідроелектростанціях. Цю інфраструктуру буде набагато складніше і дорожче відремонтувати, відбудувати чи замінити.

На додаток до збільшення імпорту електроенергії із ЄС з 1,7 ГВт до 2,4 ГВт і введення в експлуатацію більшої кількості газових електростанцій, українській владі доведеться піти на подальше підвищення тарифів. Так вважає Борис Додонов, керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки.

Якщо не буде вжито жодних заходів, згідно з нашим моделюванням, то, ймовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії (на день, – 24 Канал),

– сказав Додонов.

Чи будуть відключення світла 6 червня

6 червня впродовж цілого дня по всіх областях діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. За словами Укренерго, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби.

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. Також у разі перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.