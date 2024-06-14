Укренерго попередило про довгі відключення світла 15 червня

Обмеження споживання електроенергії значно посилять у суботу, 15 червня. А під вечір відключення світла зачеплять більшу частину споживачів.

В Укренерго попередили, що завтра, 15 червня, графіки відключень діятимуть значно довше.

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Коли вимикатимуть світло 15 червня

15 червня обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 08:00 до 23:00. Ба більше, з 16 години обмеження зачеплять більшу частину українців.

3 16:00 до 22:00 – обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів,

– додали в компанії.

Також в Укренерго назвали причину довших відключень. Через хмарність в областях робота СЕС знижена, також в ремонт вийшов черговий атомний блок.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури 15 червня обмежувати не будуть.



Як вимикатимуть світло 15 червня / Інфографіка Укренерго

Споживайте електроенергію розумно – допоможіть енергосистемі пройти цей важкий період,

– додали у ДТЕК.

Як діятимуть графіки відключень у Києві

У столиці графіки відключень діятимуть за вказівкою Укренерго, тобто теж з 8:00 до 23:00. Світло вимикатимуть як для промислових, так і для побутових споживачів.

У Київській міськраді закликали споживати електроенергію максимально економно.

Допомагайте енергетикам. Разом ми здатні подолати найважчі виклики,

– додали у міськраді.

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У липні можуть бути довші відключення світла