В Києві сьогодні можуть відключати світло у "сірих зонах" графіків, –Yasno

В Києві сьогодні, 24 травня, ввечері можуть відключати світло у світло-сірих зонах графіків. Ліміти споживання значні.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Дивіться також Україна веде перемовини з ЄС, щоб побороти дефіцит електроенергії

На завтра ліміти для Києва від Укренерго на 2 години – з 20:00 до 22:00. Покриття потреб столиці – 87%.

"Сьогодні на вечір ліміти значні, може бути обмеження у світло-сірих зонах… з великою ймовірністю", – попередив він.

Чому вчора були аварійні відключення

Крім того Коваленко зазначив, що відключення по Києву вчора в середньому тривали 8 годин за добу. І були найбільші за останні дні.

"Деяким будинкам не пощастило – наклалися аварії, яких побільшало через шквальний вітер", – уточнив гендиректор Yasno.

Він порадив споживачам, у яких зникло світло поза графіком – зв'язуватися з мережами для оперативного вирішення проблеми.

Ситуація зі світлом в Україні: актуально