В Укренерго пояснили, чому тривалість відключень світла в областях різна

Укренерго щодня аналізує ситуацію в енергосистемі країни та робить прогноз споживання на наступну добу. Потім – доводить до всіх обленерго ліміти споживання по кожній області, втім, між ними є помітна різниця.

Енергетики пояснюють, що інтервали відключень електроенергії та різниця у їх тривалості залежить від кількості об'єктів критичної інфраструктури в містах та інших населених пунктах.

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Якщо обленерго вкладається у ліміти – графіки не діють

Укренерго встановлює граничні обсяги споживання, за межі яких під час дефіциту електроенергії виходити не можна.

Відповідно, якщо обленерго вкладаються в ліміт – графіки не діють. Якщо не вкладаються – діють графіки погодинних відключень,

– зазначили в Укренерго.

Там також пояснили, що графіки і черги відключень світла складають самі обленерго. По регіонах самі визначають кількість і тривалість черг, які потрібні, щоб триматися в ліміті.

"Це рішення обленерго, але логіка така: в областях, де багато критичної інфраструктури або військово-оборонної інфраструктури, яку не можна відключати, ці графіки для населення та бізнесу (магазини, ресторани тощо) відповідно будуть більшими, ніж для областей, де критичної інфраструктури менше", – пояснюють енергетики.

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