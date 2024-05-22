В Укренерго пояснили, чому тривалість відключень світла в областях різна
Джерело:"РБК-Україна"
Укренерго щодня аналізує ситуацію в енергосистемі країни та робить прогноз споживання на наступну добу. Потім – доводить до всіх обленерго ліміти споживання по кожній області, втім, між ними є помітна різниця.
Енергетики пояснюють, що інтервали відключень електроенергії та різниця у їх тривалості залежить від кількості об'єктів критичної інфраструктури в містах та інших населених пунктах.
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Якщо обленерго вкладається у ліміти – графіки не діють
Укренерго встановлює граничні обсяги споживання, за межі яких під час дефіциту електроенергії виходити не можна.
Відповідно, якщо обленерго вкладаються в ліміт – графіки не діють. Якщо не вкладаються – діють графіки погодинних відключень,
– зазначили в Укренерго.
Там також пояснили, що графіки і черги відключень світла складають самі обленерго. По регіонах самі визначають кількість і тривалість черг, які потрібні, щоб триматися в ліміті.
"Це рішення обленерго, але логіка така: в областях, де багато критичної інфраструктури або військово-оборонної інфраструктури, яку не можна відключати, ці графіки для населення та бізнесу (магазини, ресторани тощо) відповідно будуть більшими, ніж для областей, де критичної інфраструктури менше", – пояснюють енергетики.
Яка ситуація в енергосистемі України: останні новини
- Наразі в Україні скасували відключення світла. Диспетчерський центр Укренерго скасував обмеження споживання в усіх областях до 19:00. Енергетики пояснили це тим, що сонячна погода допомагає роботі промислових і дахових сонячних електростанцій.
- Втім, увечері графіки погодинних відключень повернуться. Вони будуть діяти в усіх регіонах України для промислових і побутових споживачів з 19:00 до 24:00.
- Раніше в Укренерго зазначали, що відключення розпочнуться з 20 години, однак потім відбулись зміни, причиною яких стало збільшення хмарності, яка заважає роботі сонячних електростанцій.
- Також, зважаючи на потепління в Україні, значно зменшилася потреба споживачів у електроенергії. Втім, голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що повністю уникнути відключень світла влітку поки не вдасться. А ще він вважає, що відключення триватимуть не лише у літні місяці. Обмежувати електропостачання доведеться також в осінній і зимовий сезон.
- Додамо, що наразі дефіцит енергопотужностей в Україні сягнув 8 гігаватів, а втрати внаслідок обстрілів перевищили 1 мільярд гривень.