В енергосистемі України – дефіцит: коли та якими приладами не варто користуватися

В енергосистемі України значний дефіцит потужності. Через це в усіх областях були аварійні відключення світла, а тепер почали діяти графіки обмеження споживачів.

Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію та обмежувати користування деякими приладами в пікові години. До прикладу, користування пральними машинами та бойлерами краще відкласти на нічні години.

Важливо Упродовж 16 травня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

Коли та якими приладами краще не користуватися

Щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі, українцям варто ощадливо користуватися електроенергією. Нині потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки ворожих атак, тому по всій території України відбуваються відключення електроенергії.

Допомогти енергосистемі можна, якщо споживати електроенергію розумно. Так, з 06:00 до 09:00 варто обмежити використання будь-яких електроприладів, адже в ці години на систему йде найбільше навантаження.

У період з 09:00 до 17:00 українці можуть сміливо користуватися прасками та електроплитами, втім варто обмежити використання бойлерів, кондиціонерів, пральних машин й обігрівачів.

З 17:00 до 23:00 в енергосистемі знову збільшується навантаження, тому у цей проміжок часу варто відмовитися від використання енергозатратних приладів. А вже після 23:00 й до ранку можна знову повертатися до користування.



Як ощадливо споживати електроенергію / Інфографіка SPRAVDI

Такі поради допоможуть збалансувати ситуацію в енергосистемі. Усім українцям варто дослухатися до порад й обмежувати використання електроприладів у пікові години.



Коли та якими приладами можна користуватися / Інфографіка 24 Каналу

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