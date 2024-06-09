Графіки повертаються 10 червня: коли завтра не буде світла

Завтра, 10 червня, по всій Україні знову вимикатимуть світло. В Укренерго розповіли, як діятимуть графіки відключень.

Протягом 9 червня по Україні електроенергію не вимикали. Втім, вже з початку нового тижня графіки відключень повернуться.

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Коли не буде світла завтра

По території всієї країни 10 червня запровадять графіки погодинних відключень. У побутових і промислових споживачів вимикати світло будуть надвечір. Відключення можливі протягом 6 годин: з 16:00 по 22:00. Для об'єктів критичної інфраструктури електропостання забезпечуватимуть безперебійно.

Як пояснили в Укренерго, повернення до графіків – вимушений крок. З понеділка прогнозують зростання споживання електроенергії.

Відключення світла протягом 10 червня / Фото Укренерго

Чому у неділю світло не вимикали

9 червня українці були зі світлом протягом усього дня. В Укренерго кажуть, що на то були дві причини. Перша – у вихідний день знизилося споживання електроенергії. По-друге, в роботу після ремонту повернувся блок АЕС.

Коли не буде відключень

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченко, ситуація в енергосистемі дуже серйозна. Внаслідок російських атак вона втратила понад 9 гігаватів потужностей.

Для того, щоб наша енергетична система повернулася до нормального функціонування потрібно близько 2 років..

Харченко зазначив, що з середини серпня ситуація покращиться. Однак зима буде складною.