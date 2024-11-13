"Ми змушені зробити піт-стоп": у ДТЕК пояснили, навіщо вимикають світло зараз

Кілька днів поспіль в Україні пишуть про відключення електроенергії. Вони пов'язані з ракетними атаками Росії. І якщо 11 – 12 листопада були превентивні відключення перед обстрілами, то тепер причина інша.

В Укренерго 13 листопада повідомили, що запроваджують тимчасові обмеження електроенергії. Вони стосуються бізнесу. Пояснення енергетиків щодо ситуації передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Цікаво Ще не масований удар у повну силу: в РНБО розповіли про ранкову атаку на Україну

Чому зараз відключають світло, якщо нема обстрілів

За словами енергетиків, обмеження діятимуть з 7 ранку до 8 вечора і стосуватимуться частини бізнесу та промисловості. Оскільки обладнання сильно побито попередніми обстрілами, то ситуація складна. Тому вирішили зробити так званий піт-стоп і вивести деякі потужності на ремонт поза планом.

У перегонах машини гонщиків час від часу зупиняються на піт-стоп, тобто коротку технічну зупинку, під час якої механіки міняють колеса та заправляють авто. Якщо не робити цього, автівка може не доїхати до фінішу. За допомогою цієї метафори в ДТЕК пояснили ситуацію.

Там наголосили, що під час опалювального сезону особливо важливо зберегти систему. Енергетики працюють цілодобово, а битва за світло – триває.