Увечері українцям можуть вимкнути світло: Укренерго назвало конкретні години
Джерело:Укренерго
Внаслідок постійних російських атак, а також значного похолодання, в енергосистемі виник дефіцит електроенергії. Тому Укренерго вимушено вводить аварійні відключення світла.
Вранці в Україні вже вимикали світло через нестачу електроенергії. Втім, в Укренерго не виключають, що аварійні відключення доведеться застосувати знову.
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Коли можливі відключення
Так, за умови зростання у вечірні години максимального споживання, з 18:00 по 23:00 ймовірне введення аварійних відключень для побутових та промислових споживачів.
Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, що основні причини дефіциту електроенергії, через який Укренерго вимушено вдаватися до обмежень, є зростання споживання через похолодання, а також наслідки російських обстрілів.
Тариф на світло може зрости у 2 рази
На думку експерта Геннадія Рябцева, підвищення вартості електроенергії може відбутися вже цього літа.
За словами Рябцева, ріст ціни залежатиме від того чи враховуватиметься у тариф, крім собівартості електроенергії, ще й відновлення енергетичних об'єктів. У разі, якщо в оновлений тариф на світло врахують усі затрати, які потрібно нести генеруючим компаніям й операторам систем, то тоді один кіловат для споживачів коштуватиме майже 5 гривень.
Російські атаки на електростанції: що відомо
- Внаслідок масованого обстрілу 8 травня дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.
- Загалом, починаючи з 22 березня 2024 року, це був вже п'ятий великомасштабний удар по українській енергетиці.
- В Інституті вивчення війни пояснили, що ворог атакує енергетику, аби обмежити оборонно-промисловий потенціал України до прибуття американської допомоги. Основною ціллю противника є маневрена генерація – теплова та гідрогенерація.
- У Центренерго розповіли, що в енергосистемі склалася досить важка ситуація. На сьогодні вона контрольована, але подальші атаки можуть призвести до критичної ситуації.
- Після атаки 11 квітня Центренерго втратило 100 відсотків своєї генерації. Адже тоді була зруйнована Трипільська ТЕС, а перед цим і Зміївська.