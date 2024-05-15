Увечері українцям можуть вимкнути світло: Укренерго назвало конкретні години

Внаслідок постійних російських атак, а також значного похолодання, в енергосистемі виник дефіцит електроенергії. Тому Укренерго вимушено вводить аварійні відключення світла.

Вранці в Україні вже вимикали світло через нестачу електроенергії. Втім, в Укренерго не виключають, що аварійні відключення доведеться застосувати знову.

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Коли можливі відключення

Так, за умови зростання у вечірні години максимального споживання, з 18:00 по 23:00 ймовірне введення аварійних відключень для побутових та промислових споживачів.

Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, що основні причини дефіциту електроенергії, через який Укренерго вимушено вдаватися до обмежень, є зростання споживання через похолодання, а також наслідки російських обстрілів.

Тариф на світло може зрости у 2 рази

На думку експерта Геннадія Рябцева, підвищення вартості електроенергії може відбутися вже цього літа.

За словами Рябцева, ріст ціни залежатиме від того чи враховуватиметься у тариф, крім собівартості електроенергії, ще й відновлення енергетичних об'єктів. У разі, якщо в оновлений тариф на світло врахують усі затрати, які потрібно нести генеруючим компаніям й операторам систем, то тоді один кіловат для споживачів коштуватиме майже 5 гривень.

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