Сьогодні відключення світла триватиме довше: в які години діятимуть графіки

В Укренерго повідомили про оновлення щодо відключень на 25 травня. Так, відомо, що час відключень світла на сьогодні змінено.

Про це Національна енергетична компанія Укренерго повідомила у своєму телеграм-каналі. Відповідну заяву оприлюднили зранку 25 травня.

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Зміна часу відключень світла

Графіки погодинних відключень світла по всій Україні діятимуть в суботу, 25 травня, з 20:00 до 24:00, а не з 20:00 до 22:00, як анонсували напередодні.

Сьогодні, 25 травня, в усіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для побутових і промислових споживачів,

– йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

У Києві вимикали світло в "сірих зонах" графіків: коротко

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко 24 травня зазначав, що на вечір цього дня ліміти електроенергії в українській столиці суттєві. Тому, з великою ймовірністю, може бути обмеження у світло-сірих зонах у графіках стабілізаційних відключень електроенергії.

До того ж повідомлялося, що 25 травня графіки відключення діятимуть лише ввечері в години максимального споживання електроенергії. Проте обмежувати електроенергію будуть лише в разі, якщо якась з областей України перевищить ліміти споживання.