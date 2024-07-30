Відключення світла: голова Укренерго звернувся до українців із важливим проханням

Останнім часом ситуація в енергосистемі покращилася. Відключень світла стало менше. Водночас в Укренерго закликали економити та готуватися до осінньо-зимового періоду.

Протягом 30 липня графіки відключення не застосовуватимуть. Голова Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, що послабити обмеження вдалося завдяки похолоданню, а також виходу з планового ремонту додаткових генеруючих потужностей.

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"До всіх одне прохання"

Водночас Кудрицький закликав українців економно споживати електроенергію. Зокрема, він попросив переносити енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ої до 15-ої.

"У цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій", – уточнив посадовець.

Він додав, що громадянам варто звикати до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. "Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку", – додав Кудрицький.

Раніше голова НКРЕКП Валерій Тарасюк спрогнозував, як вимикатимуть світло восени та взимку. За його словами, на вересень – жовтень зазвичай припадає період найменшого споживання електроенергії, тому відключення у цей період можуть бути менш частими, або взагалі відсутніми.

А ось взимку, ймовірно, повернеться липневий сценарій.