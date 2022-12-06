В Україні далі складна ситуація зі світлом: які графіки діятимуть 6 грудня
Ситуація в енергосистемі нашої країни після чергової масованої ракетної атаки залишається складною. У багатьох регіонах країни проблеми зі світлом, однак в певних областях уже вдалось повернути до графіків стабілізаційних відключень.
Росія здійснила чергову хвилю ракетних ударів у понеділок, 5 грудня, частково знеструмивши українські міста. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усю інформацію, яка відома про ситуацію в енергетиці станом на ранок наступного дня.
Читайте також Під час масованої атаки Повітряні сили збили понад 60 ракет: скільки всього їх запустила Росія
У Києві екстренні відключення
У ДТЕК зазначили, що поки графіки стабілізаційних відключень не діють та застосовані екстренні вимкнення світла. Енергетики закликали жителів столиці набратися терпіння та зберігати спокій.
Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується,
– наголосили у ДТЕК.
Графіки відключень світла на Заході України
- Голова Івано-Франківської ОВА у своєму телеграм-каналі розповів про три черги постачання електрики для споживачів. Однак, за його словами, все ж насамперед забезпечуватимуть струмом об'єкти критичної інфраструктури. Дізнатись, у якій ви черзі та коли у вас не буде світла, можна на сторінці "Прикарпаттяобленерго" за посиланням.
- Енергетики Волині констатували значний дефіцит електроенергії, проте для стабілізації ситуації також запроваджено графіки стабілізаційних відключень. З ними можна ознайомитись у цьому документі.
- Очільник Рівненщини констатував, що "Рівнеобленерго" робитиме усе, аби дотримуватись графіків відключення світла, проте від аварійних вимкнень ніхто не застрахований. Також він опублікував посилання на графіки.
- У Чернівцях також діють графіки відключень світла. Про це сказав глава обласної військової адміністрації регіону.
- Окрім того, на сторінці "Вінницяобленерго" розповіли про планові відключення та "години знеструмлення" для кожної черги. Переходьте за посиланням.
Яка ситуація у Сумах та Одесі
Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький запевнив, що в обласному центрі та області будуть застосовані графіки планових вимкнень – вимкнення будуть у режимі -2/+4 години, однак аварійні ситуації теж можливі. Тобто 2 години світла не буде і 4 – буде. Згодом він повідомив, що додатково можуть бути застосовані аварійні вимкнення.
Це зробили через перевищення поточного споживання електроенергії понад заданий "Укренерго" ліміт,
– написав Живицький.
У Одесі ситуація досі важка та планові відключення не діють. Окрім того, в місті не курсує електротранспорт. Детально ви можете прочитати у цьому матеріалі 24 Каналу.
У Дніпрі екстренні відключення, а в Запоріжжі – планові
Як зазначають на сайті ДТЕК Дніпропетровщини, через масовану атаку росії наразі застосовані екстрені відключення та графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Водночас ви можете моніторити ситуацію за посиланням.
Натомість у Запоріжжі ситуація набагато краща, оскільки діють графіки стабілізаційних погодинних відключень електроенергії. З ними ви можете ознайомитись тут.
Чи буде ще один масований ракетний обстріл
Нагадаємо, у Повітряних Силах розповіли, чи буде чергова масована ракетна атака на Україну. За словами Юрія Ігната, слід готуватися до всього, адже сьогодні, 6 грудня, День Збройних Сил України.