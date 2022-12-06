В Україні далі складна ситуація зі світлом: які графіки діятимуть 6 грудня

Ситуація в енергосистемі нашої країни після чергової масованої ракетної атаки залишається складною. У багатьох регіонах країни проблеми зі світлом, однак в певних областях уже вдалось повернути до графіків стабілізаційних відключень.

Росія здійснила чергову хвилю ракетних ударів у понеділок, 5 грудня, частково знеструмивши українські міста. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усю інформацію, яка відома про ситуацію в енергетиці станом на ранок наступного дня.

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У Києві екстренні відключення

У ДТЕК зазначили, що поки графіки стабілізаційних відключень не діють та застосовані екстренні вимкнення світла. Енергетики закликали жителів столиці набратися терпіння та зберігати спокій.

Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується,

– наголосили у ДТЕК.

Графіки відключень світла на Заході України

Голова Івано-Франківської ОВА у своєму телеграм-каналі розповів про три черги постачання електрики для споживачів. Однак, за його словами, все ж насамперед забезпечуватимуть струмом об'єкти критичної інфраструктури. Дізнатись, у якій ви черзі та коли у вас не буде світла, можна на сторінці "Прикарпаттяобленерго" за посиланням.

ОВА у своєму телеграм-каналі розповів про три черги постачання електрики для споживачів. Однак, за його словами, все ж насамперед забезпечуватимуть струмом об'єкти критичної інфраструктури. Дізнатись, у якій ви черзі та коли у вас не буде світла, можна на сторінці "Прикарпаттяобленерго" за посиланням. Енергетики Волині констатували значний дефіцит електроенергії, проте для стабілізації ситуації також запроваджено графіки стабілізаційних відключень. З ними можна ознайомитись у цьому документі.

констатували значний дефіцит електроенергії, проте для стабілізації ситуації також запроваджено графіки стабілізаційних відключень. З ними можна ознайомитись у цьому документі. Очільник Рівненщини констатував, що "Рівнеобленерго" робитиме усе, аби дотримуватись графіків відключення світла, проте від аварійних вимкнень ніхто не застрахований. Також він опублікував посилання на графіки.

констатував, що "Рівнеобленерго" робитиме усе, аби дотримуватись графіків відключення світла, проте від аварійних вимкнень ніхто не застрахований. Також він опублікував посилання на графіки. У Чернівцях також діють графіки відключень світла. Про це сказав глава обласної військової адміністрації регіону.

також діють графіки відключень світла. Про це сказав глава обласної військової адміністрації регіону. Окрім того, на сторінці "Вінницяобленерго" розповіли про планові відключення та "години знеструмлення" для кожної черги. Переходьте за посиланням.

Моніторити стан енергосистеми та дізнаватись про поточну ситуацію з електрикою у Києві ви можете безпосередньо на сторінці ДТЕК у будь-який час за посиланням

Яка ситуація у Сумах та Одесі

Відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіках на 10 – 20 хвилин. Як зазначають фахівці, це абсолютно нормальна ситуація.

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький запевнив, що в обласному центрі та області будуть застосовані графіки планових вимкнень – вимкнення будуть у режимі -2/+4 години, однак аварійні ситуації теж можливі. Тобто 2 години світла не буде і 4 – буде. Згодом він повідомив, що додатково можуть бути застосовані аварійні вимкнення.

Це зробили через перевищення поточного споживання електроенергії понад заданий "Укренерго" ліміт,

– написав Живицький.

У Одесі ситуація досі важка та планові відключення не діють. Окрім того, в місті не курсує електротранспорт. Детально ви можете прочитати у цьому матеріалі 24 Каналу.

У Дніпрі екстренні відключення, а в Запоріжжі – планові

Як зазначають на сайті ДТЕК Дніпропетровщини, через масовану атаку росії наразі застосовані екстрені відключення та графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Водночас ви можете моніторити ситуацію за посиланням.

Натомість у Запоріжжі ситуація набагато краща, оскільки діють графіки стабілізаційних погодинних відключень електроенергії. З ними ви можете ознайомитись тут.

Чи буде ще один масований ракетний обстріл

Нагадаємо, у Повітряних Силах розповіли, чи буде чергова масована ракетна атака на Україну. За словами Юрія Ігната, слід готуватися до всього, адже сьогодні, 6 грудня, День Збройних Сил України.