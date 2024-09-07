Чи будуть відключення світла найближчим часом: експерт з енергетики зробив прогноз

7 вересня в Україні не застосовують графіки відключень електроенергії. Але варто розуміти, що ситуація в енергосистемі досі складна.

Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зауваживши, що Україні зараз складно балансувати енергетичну систему. Дефіцит потужності залишається. Але сьогодні відключень немає.

До теми Без електропостачання понад 530 населених пунктів: що зі світлом в Україні 7 вересня

Чи будуть відключення наступного тижня

Як наголосив Омельченко, насправді досить складно прогнозувати, що буде в українській енергосистемі. Адже все залежить від різних факторів.

Найімовірніше, наступного тижня будуть певні відключення, але незначні. Це за умови, що не буде нових російських обстрілів.

Є ймовірність, що наступного тижня будуть відключення. Не думаю, що вони будуть надзвичайно тривалими. Можливо, вимикатимуть одну. Максимум дві черги,

– сказав Омельченко.

Зверніть увагу! Нещодавно представник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук дав свій прогноз на зиму щодо відключень світла. На його думку, українці не матимуть світло по 12 годин. Це – оптимістичний варіант. Песимістичний – не буде світла до 20 годин на добу.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав не слухати різні оцінки експертів. Прогнози є досить умовними. Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, то зиму вдасться пройти "у нормальному режимі".