Відключення світла будуть і 21 жовтня: де шукати інформацію по своєму регіону
Джерело:"Укренерго"
Енергетика України, яка значно постраждала після масованих ракетних ударів ворога, перебуває у не найкращому стані. В "Укренерго" вже анонсували відключення світла по всіх областях України.
Як зазначили в "Укренерго", 21 жовтня на всіх українців ще один непростий день – тимчасові обмеження енергоспоживання.
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Оператор системи передачі електроенергії пообіцяв повідомити, де саме не буде світла 21 жовтня. Станеться це вже завтра зранку. В "Укренерго" попросили тримати телефони зарядженими і передавати інформацію тим, хто не користується соцмережами.
Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте за посиланнями:
- Київ;
- Харків;
- Одеса;
- Львів;
- Херсон;
- Вінниця;
- Дніпро;
- Запоріжжя;
- Чернігів;
- Ужгород;
- Полтава;
- Хмельницький;
- Луцьк;
- Тернопіль;
- Кропивницький;
- Житомир;
- Суми;
- Черкаси;
- Миколаїв;
- Чернівці;
- Рівне;
- Івано-Франківськ.
І пам'ятайте – чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося,
– додали в "Укренерго".
Напередодні в Офісі Президента вже анонсували відключення світла по всій Україні, однак електропостачання вимкнули не в усіх регіонах.
Чому в Україні вимикають світло
"Укренерго" після тривалих масованих атак ворога був вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії. В "Укренерго" зазначили, що оператор розподільчих мереж у кожній області визначає, коли вимкнуть світло на кожній окремій вулиці. 20 жовтня світло відключали у:
- Харківській,
- Сумській,
- Полтавській областях.
Причина – зростання навантаження на енергосистему. Додамо, що зараз основна економія електроенергії відбувається шляхом обмеження електричного споживання.
Водночас голова "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше заявив, що передбачено і опрацьовано кілька варіантів розвитку ситуації з різною інтенсивністю пошкоджень енергосистеми України.
Наразі енергосистема зберігає свою цілісність, і обмеження споживання (електроенергії – 24 канал), які ми запроваджуємо, наприклад, сьогодні, саме спрямовані на те, щоб енергосистема залишалася стабільною,
– розповів Кудрицький.
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