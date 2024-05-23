В Укренерго сказали, чи будуть відключення світла 24 травня

Через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак в Україні знову застосовують графіки відключень світла. Та чи діятимуть вони у п'ятницю, відповіли в Укренерго.

Так, у компанії сказали, чи будуть вимикати світло для промислових і побутових споживачів 24 травня.

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Чи вимикатимуть світло у п'ятницю

Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів.

По всій території України з 00:00 до 24:00,

– заявили в Укренерго.

Однак енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Чи будуть завтра вимикати світло / Інфографіка Укренерго

Причина відключень 24 травня – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності.

Відповідно в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії,

– зазначили в компанії.

Також додали, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр Укренерго щовечора доводить до кожного обленерго.

Чому в Україні знову відключають світло Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів Росії по українських електростанціях.



Так, з 22 березня по 8 травня окупанти 5 разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак агресора.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.