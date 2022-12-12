Залишити без світла й тепла: чому Путіну не вдалося залякати українців

План Владіміра Путіна заморозити Європу, а також примусити її не допомагати Україні грошима та зброєю однозначно зірвано. Так само як його намагання заморозити українців.

Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики "Інституту політичної освіти" Олександр Солонтай. Він вважає, що очільнику Кремля також не вдалося зламати нашу волю до спротиву і змусити Україну йти з ним на мирні переговори.

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Ми пережили шок

На думку аналітика, у Путіна здали нерви і він почав вистрілювати свій ракетний арсенал по Україні, знищуючи нашу інфраструктуру. Але почав він це задовго до початку зими і морозів, що надало нам можливість значною мірою підготуватись до блекауту.

За його словами, щодня надходять в Україну різноманітні енергетичні засоби безпеки для українських громадян. Хоча централізованої електроенергії в Україні дедалі стає все менше, але кількість домогосподарств, підприємств, установ, які відновили свою роботу вже на нових енергетичних умовах, постійно зростає.

Ми бачимо як все більше ресторанів, офісів, приміщень мають альтернативний інтернет-зв'язок або включають генератор і продовжують роботу. Ми пережили цей шок,

– наголосив він.

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Залізна нація

Солонтай вважає, що Путін вистріляв своїми ракетами останні ілюзії в українців. Можливо хтось й сподівався, що він не буде вчиняти злочини проти людства в мільйонних масштабах.

Але як з'ясувалося – буде. Ми кінцево розпрощались з будь-якими ілюзіями, що в Путіна є хоч щось людяне,

– підкреслив він.

Проте співрозмовник наголосив на тому, що такі дії російського диктатора перетворили українців на людей, які можуть витримати будь-що.

"Ми стаємо залізною нацією, народом, який готовий пройти будь-які випробовування і вистояти. Йому не вдалося заламати нашу волю до перемоги", – зазначив Олександр Солонтай.

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