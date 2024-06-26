Чому відключення світла в Україні стали більш тривалими: відповідь Міненерго

В Україні стали більш тривалими відключення світла. У Міненерго пояснили, що на це є низка причин. Зокрема, на обмеження вплинув масований обстріл об'єктів енергетики кілька днів тому.

Причина тривалих відключень – обстріли

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в етері телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, наразі енергетики докладають усіх зусиль, аби відновити енергосистему.

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Були атаковані об'єкти системи передачі електроенергії. Це, свою чергою, теж вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні зберігається дефіцит,

– зазначила представниця Міністерства енергетики.

Тривають ремонтні роботи

Вона також пояснила, що наразі триває ремонтна кампанія. Мова про технічне обслуговування генерувальних потужностей, які слід підготувати до роботи в осінньо-зимовий період.

Гринчук наголосила, що це необхідність, аби зробити зимовий період комфортнішим. Мовляв, зараз відключення є менш відчутними для українців. Відтак, енергетики можуть максимального відновити енергосистему після атак.

"Ми повинні розуміти, що в холодний період може бути набагато гірше. Ситуація стане кращою, коли завершимо всі технічні роботи, технічне обслуговування. Зокрема, на атомних станціях, бо атомна генерація забезпечує більше половини наших потреб", – пояснила Світлана Гринчук.

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Коли ситуація покращиться

Водночас редставниця міністерства прогнозує, що вже найближчим часом ситуація покращиться за умови, якщо не буде нових обстрілів.

. 22 червня російські військові вкотре вдарили по енергооб'єктах. Під ударом ворога опинились енергетичні об'єкти у Львівській і Запорізькій областях.