В ДТЕК розповіли, коли можуть повернутися графіки відключень світла

Без відключень світла в Україні можна обійтися до середини жовтня. Однак такий сценарій можливий за відсутності російських обстрілів енергетики та аномальної спеки.

Наразі ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз немає графіків відключень. Це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря.

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Графіки відключень можуть повернутися в жовтні

Водночас енергосистема все ще відчуває наслідки російських обстрілів. Енергетики активно працюють над тим, щоб відновити та додати нових потужностей до енергосистеми.

Без відключень можна обійтись приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак на об'єкти енергетики чи аномальної спеки,

– пояснили в ДТЕК.

Однак варто пам'ятати, що з настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться. Все через те, що споживачі почнуть користуватися електроопаленням та більше вмикатимуть світло, бо взимку темнішає раніше.

Тоді "Укренерго" буде вимушене знову вводити обмеження на споживання – і графіки можуть повернутися. В ДТЕК попередили, що графіки відключень можуть бути щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

Енергетики роблять все можливе, щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценаріїв,

– підсумували в компанії.