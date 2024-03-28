Вночі буде у всіх: в ОВА відповіли, яка ситуація з енергопостачанням в Харкові

Наразі у Харкові діють стабілізаційні та аварійні відключення світла. Планується, що надалі будуть діяти двогодинні відключення електроенергії, замість нинішніх шестигодинних на добу.

Наразі є можливість вночі надати електропостачання всім 100% абонентів у Харкові. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Відключення світла у Харкові

Після повного блекауту внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Харкова, електроенергія повертається в домівки харків'ян.

Олег Синєгубов заявив, що є можливість забезпечення електроенергією усіх абонентів протягом ночі на 100%.

Далі будемо виходити на те, щоб графіки фактично існували, щоб люди знали дійсно, по яких годинам буде електроенергія, а де потрібно перечекати,

– зауважив він.

Чиновник також додав, що наразі світло в місті вимикають на 6 годин щодня, проте планується скоротити цей період у 2 – 3 рази.

"Хочемо вийти десь приблизно чотири або дві години немає", – зазначив Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов в етері телемарафону також зазначив, що у місті доволі напружена ситуація із електропостачанням. Відключення світла діють у всіх районах Харкова. Він також додав, що подекуди можуть бути відключення можуть траплятися не за графіком.

В ОВА розповіли, що графіки відключення діють не лише у Харкові, але й у 17 інших населених пунктах області, зокрема в Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.

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