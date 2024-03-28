Вночі буде у всіх: в ОВА відповіли, яка ситуація з енергопостачанням в Харкові
Джерело:"Об'єктив"
Наразі у Харкові діють стабілізаційні та аварійні відключення світла. Планується, що надалі будуть діяти двогодинні відключення електроенергії, замість нинішніх шестигодинних на добу.
Наразі є можливість вночі надати електропостачання всім 100% абонентів у Харкові. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Відключення світла у Харкові
Після повного блекауту внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Харкова, електроенергія повертається в домівки харків'ян.
Олег Синєгубов заявив, що є можливість забезпечення електроенергією усіх абонентів протягом ночі на 100%.
Далі будемо виходити на те, щоб графіки фактично існували, щоб люди знали дійсно, по яких годинам буде електроенергія, а де потрібно перечекати,
– зауважив він.
Чиновник також додав, що наразі світло в місті вимикають на 6 годин щодня, проте планується скоротити цей період у 2 – 3 рази.
"Хочемо вийти десь приблизно чотири або дві години немає", – зазначив Синєгубов.
Міський голова Ігор Терехов в етері телемарафону також зазначив, що у місті доволі напружена ситуація із електропостачанням. Відключення світла діють у всіх районах Харкова. Він також додав, що подекуди можуть бути відключення можуть траплятися не за графіком.
В ОВА розповіли, що графіки відключення діють не лише у Харкові, але й у 17 інших населених пунктах області, зокрема в Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.
Наслідки масованого обстрілу Харкова 22 березня
- Синєгубов заявив, що на відновлення ТЕЦ-5 у Харкові після масованого ворожого обстрілу 22 березня знадобляться роки. Тому він заявив, що необхідно шукати альтернативні джерела електроенергії для, щоб забезпечувати мешканців міста.
- Майже двадцять ракет були випущені на місто, переважно атакували об'єкти енергетики. Внаслідок цього у місті виникла велика пожежа, для ліквідації залучали пожежний поїзд. Рух метро та електротранспорту був припинений, а від вибухових ударів пошкоджено житлові будівлі.
- Унаслідок нестачі електроенергії в Харкові опалювальний сезон завершено раніше запланованого терміну. Постачання тепла було припинено з 26 березня. Процес відновлення енергетичного сектору продовжується.