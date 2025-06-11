На Херсонщині запроваджено графіки погодинних відключень світла

На Херсонщині російські війська під час обстрілу вдарили по важливому енергетичному об'єкту. Через наслідки атаки в регіоні запровадили графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

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Яка ситуація зі світлом на Херсонщині

Олександр Прокудін пояснив, що ситуація в енергетичній системі Херсонщини залишається складною.

На жаль, через знищення обладнання внаслідок російських ударів в регіоні запровадили графіки погодинних відключень світла.

Наразі АТ "Херсонобленерго" займається їх формуванням – завтра (12 червня, – 24 Канал) мають оприлюднити чіткі графіки,

– написав Прокудін.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають, а енергетики докладають максимальних зусиль, щоб відновити електропостачання.

Енергетики також додали, що в результаті ворожих обстрілів була пошкоджена електрична підстанція ПС 150 кВ, яка не входить до складу енергооб'єктів АТ "Херсонобленерго" та знаходиться у власності основного споживача.

Зазначається, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі країни Міністерство енергетики не має змоги надати допомогу в направленні бригад з інших регіонів.

12 червня без світла залишиться також частина Миколаївщини. Це пов'язано із плановими ремонтними роботами, реконструкцією та технічним обслуговуванням.

Графіки відключення світла на Миколаївщині / Фото: "Миколаївобленерго"

Нагадаємо, Херсонщина була під атакою "Шахедів" з 22:56 10 червня. Окупанти вдарили по обласному центру та прилеглих районах. Додатково населені пункти ворог обстрілював з артилерії та авіації.