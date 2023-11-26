У Хмельницькому знеструмлені декілька десятків вулиць

У Хмельницькому 26 листопада аварійно знеструмлено декілька десятків вулиць. Причина відключень наразі невідома.

Про це журналістам розповіла заступниця директора зі зв'язків з громадськістю АТ "Хмельницькобленерго" Олена Гриневич.

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У Хмельницькому проблеми з електроенергією

За словами Гриневич, актуальні аварійні відключення можна переглянути на сайті "Хмельницькобленерго" у розділі "Аварійні відключення".

Відключення електроенергії зафіксували на:

вул. Степана Бандери 1, 4, 8, 5А, 1/1, 2/1А.

вул. Верхня Берегова 3, 5, 11.

вул. Зарічанська 1, 36.

вул. Західно-Окружна 1, 10, 5/2.

вул. Липнева 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2А, 2Б.

вул. Лісова 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 6В, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 23А, 4/1, 5/1, 7/1, 1/4а, 1/6А, 13/1, 16-А, 17/1, 23/1, 25/1, 25/2, 25-Б, 28/1, 34/1, 4/1А, 1/5-А.

вул. Лісова (Дехтярка) 13.

вул. Літня 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15/1, 20/1, 20/2.

вул. Нижня Берегова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Д, 3Е, 3Є, 3Ж, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 68, 70, 75, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/9, 2/1, 2/2, 2/4, 3/1, 35А, 4/1, 416, 41а, 41Б, 45а, 6/1, 62А, 1/10, 1/12, 12/1, 14/1, 16/1, 16/2, 18/1, 2/2В, 2/2Г, 2/2Д, 2/2Е, 2/2Ж, 2/2К, 2/2Л, 2/4А, 2/4б, 24/1, 24/2, 27/1, 3/1А, 32/1, 45/1, 46/1, 46/2, 58/1, 59/1, 69/1, 71/1, 73/1, 16/1А, 2/2Б.

вул. Першотравнева 10.

вул. Північна 95/1.

вул. Підгірна 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 10А, 4/1.

вул. Шухевича 8/6, 8/9, 8/6А.

Проспект Миру 10, 40, 43, 41/6.

пров. Степана Бандери 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 21, 8А, 5/1.

пров. Верхній Береговий 21.

пров. Зарічанський 10.

пров. Заріччя 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 12А, 4/1, 10/1, 4/1А.

пров. Липневий 4, 6, 16, 20, 1/1, 1/3, 1/4, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 1/3А.

пров. Лісовий 4, 5, 6, 7, 6А, 4/1, 7/1.

пров. Нижній Береговий 2А.

вул. П'яскорського 2, 4, 9, 9А, 9/1.

вул. Шухевича 1, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 113А, 91/1, 91/2, 91/3, 92/1, 92/2, 102/1, 104/1.

пров. Городній 1, 2, 4.

пров. Північний 1.

пров. П'яскорського 2.

На Півдні через негоду знеструмлено десятки населених пунктів