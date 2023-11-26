У Хмельницькому знеструмлені декілька десятків вулиць
26 листопада 2023, 20:12Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Хмельницькому 26 листопада аварійно знеструмлено декілька десятків вулиць. Причина відключень наразі невідома.
Про це журналістам розповіла заступниця директора зі зв'язків з громадськістю АТ "Хмельницькобленерго" Олена Гриневич.
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У Хмельницькому проблеми з електроенергією
За словами Гриневич, актуальні аварійні відключення можна переглянути на сайті "Хмельницькобленерго" у розділі "Аварійні відключення".
Відключення електроенергії зафіксували на:
- вул. Степана Бандери 1, 4, 8, 5А, 1/1, 2/1А.
- вул. Верхня Берегова 3, 5, 11.
- вул. Зарічанська 1, 36.
- вул. Західно-Окружна 1, 10, 5/2.
- вул. Липнева 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2А, 2Б.
- вул. Лісова 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 6В, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/1, 23А, 4/1, 5/1, 7/1, 1/4а, 1/6А, 13/1, 16-А, 17/1, 23/1, 25/1, 25/2, 25-Б, 28/1, 34/1, 4/1А, 1/5-А.
- вул. Лісова (Дехтярка) 13.
- вул. Літня 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15/1, 20/1, 20/2.
- вул. Нижня Берегова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Д, 3Е, 3Є, 3Ж, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 68, 70, 75, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/9, 2/1, 2/2, 2/4, 3/1, 35А, 4/1, 416, 41а, 41Б, 45а, 6/1, 62А, 1/10, 1/12, 12/1, 14/1, 16/1, 16/2, 18/1, 2/2В, 2/2Г, 2/2Д, 2/2Е, 2/2Ж, 2/2К, 2/2Л, 2/4А, 2/4б, 24/1, 24/2, 27/1, 3/1А, 32/1, 45/1, 46/1, 46/2, 58/1, 59/1, 69/1, 71/1, 73/1, 16/1А, 2/2Б.
- вул. Першотравнева 10.
- вул. Північна 95/1.
- вул. Підгірна 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 10А, 4/1.
- вул. Шухевича 8/6, 8/9, 8/6А.
- Проспект Миру 10, 40, 43, 41/6.
- пров. Степана Бандери 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 21, 8А, 5/1.
- пров. Верхній Береговий 21.
- пров. Зарічанський 10.
- пров. Заріччя 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 12А, 4/1, 10/1, 4/1А.
- пров. Липневий 4, 6, 16, 20, 1/1, 1/3, 1/4, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 1/3А.
- пров. Лісовий 4, 5, 6, 7, 6А, 4/1, 7/1.
- пров. Нижній Береговий 2А.
- вул. П'яскорського 2, 4, 9, 9А, 9/1.
- вул. Шухевича 1, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 113А, 91/1, 91/2, 91/3, 92/1, 92/2, 102/1, 104/1.
- пров. Городній 1, 2, 4.
- пров. Північний 1.
- пров. П'яскорського 2.
На Півдні через негоду знеструмлено десятки населених пунктів
- Через складні погодні умови в неділю, 26 листопада, знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях.
- Станом на 20:00 на Миколаївщині знеструмлений 61 населений пункт. Ще 27 відключені частково. На Одещині ситуація ще гірша – хуртовина погнула металеву опорку лінії електропередач. Розподільчі мережі обленерго також пошкоджені.
- Наразі енергетики вже почали відновлювальні роботи, щоб максимально швидко повернути стабільне енергопостачання споживачам, і в деяких населених пунктах це вже вдалося зробити. Але через значний обсяг пошкоджень та низьку температуру це потребуватиме більше часу, ніж в теплу погоду.