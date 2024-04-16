Вночі на Івано-Франківщині можливі аварійні вимкнення світла
Джерело:Прикарпаттяобленерго
В Україні є проблеми з енергетикою, зокрема, через негоду. Саме через це у Івано-Франківській області можливі застосування аварійних відключень світла в нічний час.
Через погіршення погоди вночі проти 17 квітня на Івано-Франківщині можливі аварійні вимкнення електроенергії. Ймовірні пошкодження та обриви проводів, що можуть призвести до знеструмлень.
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Правила безпеки
У компанії закликали бути обережними та триматись далі від ліній електропередачі. Якщо ви побачили обірваний провід, відійдіть від нього на відстань від вісьмох метрів.Зверніть увагу! Йти потрібно "гусячим кроком", не відриваючи ноги від землі.
Про обірваний провід потрібно повідомити на гарячу лінію Прикарпаттяобленерго. Дізнатися орієнтовний час ліквідації аварії також можна на стартовій сторінці сайту під кнопками "Немає світла" чи "Вимкнення" або у чат-боті компанії.
У ДТЕК розповіли, за яких умов влітку вимикатимуть світло
- За певних умов влітку по Україні можливе запровадження графіків погодинних відключень світла. Наразі є чотири фактори, що можуть на це повпливати.
- Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Він пояснив, що до відключень світла знову можуть вдатися, якщо не буде відновлена теплова генерація. Окрім цього, на фактором запровадження графіків може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається у липні і серпні.
- Ще одним фактором виконавчий директор назвав те, що не буде вистачати обсягу електроенергії, яку ми отримуємо з Європи. Наостанок він зазначив, що відключення будуть, якщо не буде можливості передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.