Вимагатиму перегляду графіків, – Кім розповів, що буде зі світлом на Миколаївщині

Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Через це українці майже всіх областей тимчасово живуть без світла, тепла чи води.

Кім розповів, що буде зі світлом на Миколаївщині

Складна ситуація й в Миколаївській області. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував перегляд графіку відключень електроенергії.

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З понеділка вимагатиму від Обленерго перегляду графіків по області. Швидше за все, відключення будуть по 4 години з подачею світла 2 – 4 години,

– заявив Кім.

За його словами, ліміти на область дають невеликі – з урахуванням зростання споживання та збільшення споживання. Також, збільшення споживання відбувається "за рахунок людей, які повертаються, зокрема".

Кім наголосив, що "генерація зростає, треба терпіти".

У ДТЕК назвали умови та терміни повернення до стабілізаційних відключень

У ДТЕК спрогнозували коли та за яких умов будуть відновлені стабілізаційні відключення замість аварійних. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що є певні умови для того, аби можна було говорити про повернення до стабілізаційних графіків. За найоптимістичнішими прогнозами, мовиться про тижні.

За його словами, аварійні відключення можна припинити за умови, що в енергомережі буде достатньо генеруючих потужностей, що дасть можливість перейти виключно до стабілізаційних відключень. Головна умова для цього – відсутність нових обстрілів з боку ворога.

Однак, на жаль, говорити про повне відновлення енергосистеми поки не можливо. Найоптимістичніший сценарій – відновлення енергосистеми до такого рівня, щоб у всіх регіонах застосовували виключно стабілізаційні відключення згідно з графіками.

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