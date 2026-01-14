Вперше за 4 роки повномасштабної війни: Кличко розповів про складну ситуацію в Києві

У Києві ситуація після російчьких обстрілів залишається складною. Міський голова Віталій Кличко з циєї нагоди провів засідання ТЕБ та НС, де вдалося обговорити подальші завдання й дії для комунальних служб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Кличка. Очільник столиці повідомив, що такої ситуації ще не було за 4 роки повномасштабної війни.

Дивіться також "Ніяких прогнозів": у Міненерго розкрили ситуацію зі світлом у Києві

Що влада каже про ситуацію зі світлом та теплом у Києві?

Усі відповідальні служби працюють, аби повернути в будинки світло та теплопостачання. Через складну ситуацію влада повинна обговорювати найгостріші моменти та планувати подальше реагування на подібні проблеми.

Як зазначив Віталій Кличко, нині опалення відсутнє у близько 400 багатоповерхових будинках Києва. Після атаки без тепла залишилося 6 тисяч будинків, однак з 9 січня більшості родин його повернули.

Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора. Комунальники наші працюють і вдень і вночі. Ремонтують пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб повернути людям необхідні послуги,

– зазначив міський голова.

На правому березі ситуацію з теплом дещо вдалося стабілізувати, на лівому – проблем більше. Також нестабільним є електропостачання, від якого залежить робота комунальних підприємств. У столиці запроваджені екстрені відключення, однак енергетики продовжують роботу.

У ДТЕК зазначили, що світло в жителів міста щодня є три години, а приблизно 10 і більше – електропостачання відсутнє. Інфраструктура серйозно пошкоджена, а погода додає проблем. Тому такі умови – вимушені.

Кличко доручив контролювати ефективну роботу пунктів обігріву по Києву, яких є понад 1200. Там люди можуть зігрітися, випити чаю та зарядити свої пристрої. За потреби в пунктах можна залишитися на ніч. За словами міського голови, знайти адреси пунктів обігріву можна на мапі в додатку "Київ Цифровий" та на ресурсах міської влади.

Крім того, за дорученням Кличка, столичні підприємства, які залучені до ліквідації наслідків, мають отримати додаткові виплати. Міська влада повинна також один раз на добу давати гарячу їжу приблизно 3 тисячам жителів, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Тобто переважно одиноким літнім людям та мешканцям, які не мають можливості приготувати їжу.

Міський голова також зауважив, що Київ живе в екстремальних умовах і загроза нових обстрілів залишається.

Що відомо про ситуацію в Києві?