Можливі відключення у світло-сірій зоні: як вимикатимуть світло у Києві 6 червня

Завтра, 6 червня, впродовж всієї доби в Україні діятимуть графіки відключень. Світла може не бути довше, особливо у столиці.

У ДТЕК попередили, що у столиці суттєвий дефіцит електроенергії, тому відключення відбуватимуться й у світло-сірій зоні.

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У Києві світло вимикатимуть на довше

У компанії зазначили, що це вимушений захід, однак зазначили, що відключення у світло-сірій зоні підпадають під планові відключення.

Довідка. У Києві графіки розбиті на три зони:

Темно-сіра зона – це час, коли світла немає.

Світло-сіра зона – можливі відключення світла.

Біла зона – світло є.

Актуальний графік відключень у Києві – за посиланням.

Відключення у світло-сірій зоні – це теж відключення за графіком. Якби ситуація дозволяла, в цей час будинки, які потрапляють під цю зону, були б зі світлом,

– повідомили у ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що у Києві відключення електроенергії тривають удвічі довше, ніж очікувалося. Кількість відключень зумовлена наявністю багатьох об'єктів критичної інфраструктури в столиці та ремонтом атомних блоків.

Уряд готує постанову, яка повинна виправити ситуацію.

Яка ситуація в енергосистемі України