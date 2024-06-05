Можливі відключення у світло-сірій зоні: як вимикатимуть світло у Києві 6 червня
Джерело:ДТЕК
Завтра, 6 червня, впродовж всієї доби в Україні діятимуть графіки відключень. Світла може не бути довше, особливо у столиці.
У ДТЕК попередили, що у столиці суттєвий дефіцит електроенергії, тому відключення відбуватимуться й у світло-сірій зоні.
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У Києві світло вимикатимуть на довше
У компанії зазначили, що це вимушений захід, однак зазначили, що відключення у світло-сірій зоні підпадають під планові відключення.
Довідка. У Києві графіки розбиті на три зони:
- Темно-сіра зона – це час, коли світла немає.
- Світло-сіра зона – можливі відключення світла.
- Біла зона – світло є.
Актуальний графік відключень у Києві – за посиланням.
Відключення у світло-сірій зоні – це теж відключення за графіком. Якби ситуація дозволяла, в цей час будинки, які потрапляють під цю зону, були б зі світлом,
– повідомили у ДТЕК.
Раніше повідомлялося, що у Києві відключення електроенергії тривають удвічі довше, ніж очікувалося. Кількість відключень зумовлена наявністю багатьох об'єктів критичної інфраструктури в столиці та ремонтом атомних блоків.
Уряд готує постанову, яка повинна виправити ситуацію.
Яка ситуація в енергосистемі України
- В Укренерго попередили, що 6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозують впродовж всієї доби. Тобто ліміти на споживання електроенергії в областях діятимуть з 00:00 до 24:00.
- Цього дня графіки погодинних відключень використовуватимуть як і для промислових, так і побутових споживачів.
- Ба більше, у випадку перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.