У Києві та ще чотирьох областях увечері можливі відключення світла, – ДТЕК

Ввечері у столиці Укренерго застосує графіки відключень світла. Відключення електроенергії можливе також у низці інших областей.

У ДТЕК зауважили, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою.

Дивіться також Відключення світла в Україні: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК зробили попередження для Києва та ще 4 областей

У ДТЕК повідомили, що ввечері у Києві та області, а ще на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині можливі відключення світла.

За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення,

– мовиться в повідомленні.

У компанії зазначили, що до 19:00 обмеження світла не передбачені, тож якщо раптом у чиїйсь домівці відсутня електрика, причиною може бути локальна аварія. Про такі випадки просять повідомляти окремо в чат-боти ДТЕК.

Ввечері графіки відключень діятимуть для всіх областей

Ще ввечері 16 травня в Укренерго повідомили, що графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону,

– повідомили у відомстві.

17 травня в Укренерго уточнили, що мовиться лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень. Тобто це не означає, що відключення світла точно будуть. Обмеження споживання застосовують лише при перевищенні регіоном визначених лімітів.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.