"Світла немає на вулиці, але є в серцях": атмосферні фото вечірнього Києва
Ввечері 27 жовтня Київ занурився у темряву. Через екстрені відключення без світла залишились близько 159 тисяч осель. У мережі показали романтичні фото столиці.
Протягом дня електропостачання відключали у понад 320 тисяч осель Києва. У YASNO підрахували, що без світла було близько мільйона людей, передає 24 канал.
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У Київській області статистика ще гірша – 258 тисяч споживачів відключили ввечері. Однак українців не лякає така ситуація. Навіть у відключеннях світла вони знаходять красу. У мережі показали чарівні фото Києва в темряві.
Київ без світла / Фото Ukraїner:
Світла немає на вулиці, але є в серцях
Радник глави ОП Михайло Подоляк оприлюднив порівняння фото Лондона, 1939 року, та Києва, 2022. Він наголосив, хоч світла немає на вулиці, воно є в серцях.
Путін хоче принести світові темні віки, але ми не можемо цього допустити. Зло має бути зупинено. Україна має перемогти,
– додав чиновник.
Відключення світла в Україні: що відомо
- Мешканців Києва 27 жовтня попередили, що аварійні відключення світла будуть значно довшими, аніж очікувалося. Графіки стабілізаційних відключень більше не актуальні.
- Потім пояснили, що потрібно було знизити споживання електроенергії на 40%. Крім Києва та Київщині, нові обмеження додались у Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
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