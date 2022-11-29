Ми вже наближаємося до нормальних графіків у Києві, – YASNO

Внаслідок ракетних атак Росії на енергоінфраструктуру України ледь не у всіх містах були запроваджені аварійні відключення світла. Так, лише у Києві 29 листопада споживання електроенергії обмежували на 560 МВт та відключали 958 500 клієнтів.

Однак зараз енергетики роблять все можливе, щоб повернутися до стабілізаційних графіків вимкнень світла. І у цьому їм необхідно допомогти. Про це заявив головний виконавчий директор YASNO Сергій Коваленко.

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Економне використання електроенергії

За словами Сергія Коваленка, енергосистема Києва вкладалася в обмеження лише кілька годин зранку, а далі споживання зростало. Це не стало несподіванкою, адже й самі обмеження від Укренерго досі значні. Попри це у столиці ситуація наближається до стабілізації і нормальних графіків.

Однак повпливати на пришвидшення стабілізації електропостачання може й кожен громадянин України. Для цього варто розумно використовувати енергосистему.

Щоб процес йшов швидше, дуже важлива порада від мене – не вмикати в мережу одразу всі електроприлади, коли подають світло,

– сказав виконавчий директор YASNO.

За його словами, в момент підключення споживається майже вдвічі більше електроенергії ніж зазвичай. Через це запобіжники, трансформатори та мережеве обладнання не витримують і люди знову лишаються без світла, а кількість аварійних ситуацій зростає.

"Тому прошу: не вмикайте у мережу все водночас. Спробуйте трохи розтягнути цей процес у часі", – написав Сергій Коваленко.



Відповідальне користування енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

Важлива вчасна оплата електроенергії

Не менш важливою є також вчасна оплата за вже спожиту електроенергію. І хоч світла зараз здебільшого немає, від цього залежать:

ремонти,

нове обладнання.

Так, наприклад лише у Києві ще очікують оплати за спожиту електроенергію на понад 300 мільйонів гривень. І це – без споживання у листопаді.

Пам'ятайте, що енергетики докладають усі зусилля, аби повернути світло в наші оселі. Тому долучайтеся і допоможіть їм це зробити швидше,

– підсумував Сергій Коваленко.

Відключення світла у Києві

З 26 листопада у Києві почали діяти нові правила відключення електроенергії. За ними почергово вимикатимуть світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні складала не більше 5 годин.

27 листопада у столиці майже повністю стабілізували ситуацію зі світлом, теплом, зв'язком та водою. Так, Київська міська військова адміністрація повідомила, що роботи в системі електромереж на завершальній стадії.

Однак при цьому мер столиці не виключає, що відключення світла у Києві можуть тривати до весни. Також він розповів про підготовку міста до зими.

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