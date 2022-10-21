У Києві та області почалося відключення електроенергії: де та скільки не буде світла

У Києві зранку 21 жовтня знову розпочалися стабілізаційні відключення світла. Також тимчасові відключення світла відбуваються у Київській області.

Відключення світла у Києві триватиме не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.

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Де не буде світла в Києві

Усіх споживачів електроенергії Києва розділили на 3 групи і зробили оновлений графік. Кожна група буде відключатися у визначений проміжок часу.

Кияни можуть дізнатися орієнтовний час відключення за своєю адресою за цим посиланням. Світло будуть вимикати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК "Укренерго".

. Киян і жителів Київщини закликають максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6:00 до 11:00 та ввечері з 18:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.



Графік відключення світла у Києві / ДТЕК Київські електромережі



Графік відключення світла у Києві / ДТЕК Київські електромережі

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині спостерігається зростання споживання електроенергії. Через це в Київській області з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення світла.

Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергомісткого приладу,

– написав Кулеба.

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Масове відключення світла в Україні розпочалося 20 жовтня, про що українців попереджали в Офісі Президента. Причина відключення світла – ремонтні роботи після того, як Росія завдала масових ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Радник міністра енергетики України Олександр Харченко інформував, що російські окупанти пошкодили майже 40% електростанцій України.

В "Укренерго" вже анонсували відключення світла по всіх областях України й 21 жовтня.



Як розумно користуватися енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

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