Найгіршу ситуацію пережили: коли в українців буде більше електроенергії

Енергоатом достроково підключив до електромережі черговий енергоблок після планового ремонту. Тепер електроенергії має стати більше.

Як розповів 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, спершу цей блок має набрати потужність. Загально вона становить тисячу мегават – це максимальна потужність, яку мають українські ядерні блоки.

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Коли електроенергії буде більше

Ймовірно, з 20-их чисел липня ми вийдемо на більш позитивну динаміку. Терміни відключень мали б зменшитися.

Думаю, найгіршу ситуацію з погляду енергозабезпечення, найгіршу точку ми вже пройшли,

– сказав Володимир Омельченко

Ситуація покращуватиметься поступово. Якщо Росія знову не зруйнує наші основні електростанції, то вже на початку серпня зміни на краще щодо графіків будуть відчутними.

А в середині серпня ситуація має виправитися. Відключення стануть значно меншими.

"За умови відсутності атак на нашу інфраструктуру, аварій на ТЕС, відключення не мали б бути більшими, ніж 4 години на добу", – підкреслив Директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Раніше в Укренерго також прогнозували покращення ситуації. На це вплине одразу два фактори: додаткові потужності та похолодання.