Ковель на Волині може бути кілька днів без світла: мер розповів про пошкодження

Російські окупанти обстріляли 22 жовтня Ковель у Волинській області. Постраждалих немає, однак у місті виникли проблеми з електропостачанням.

Загарбники кожного дня масовано атакують енергетичну інфраструктуру України. Мер Ковеля Ігор Чайка зазначив, що внаслідок "прильотів" житлові райони можуть декілька днів бути без струму.

Читайте також Звідки Росія атакує Україну ракетами та дронами та скільки збили: відповідь Повітряних сил

Удари були прицільними: чи працюватиме електропідстанція

Наразі ситуація в місті складна, але контрольована. Головне – зберігати спокій. Чайка повідомив, що, найімовірніше, відновити роботу електростанції уже не вдасться.

Ушкодження дуже серйозні, – з повноцінним функціонуванням підстанції – не сумісні, удари виявилися прицільними. Але ми будемо застосовувати альтернативні джерела енергії,

– сказав мер.

Окрім того, глава міської адміністрації закликав жителів ділитися водою з іншими та користуватися ручними водоколонками по місту. Спеціалісти зараз працюють над відновленням електропостачання, але житловий сектор, можливо, декілька днів буде без світла.

Також через відсутність електропостачання не працюватимуть школи та дитсадки.

Важливо не публікувати фото прильотів

Зверніть увагу! Анонсувалось, що з 14:00 до 15:00 у ковельчан мала з'явитися вода, щоб її можна було набрати про запас. Однак у велику кількість домівок не вдалось відновити водопостачання. Мер закликав писати в коментарях під постом адреси жителів, які не мають зовсім води, щоб влада змогла її підвести.

Чайка написав, що у деякі телеграм-канали люди розмістили точні фото з місця влучання ворожих ракет чи дронів (наразі невідомо – 24 канал). У нього уже є перелік цих каналів і з ними він буде боротися. Однак, як саме, – не зазначив.

Тобто в нашому середовищі є люди, які так спішать похвалитися "новиною", що аж забувають, що з наших пабліків росіяни викачують ці фото і потім їх використовує їхня пропаганда. Перелік каналів у мене вже є.

Що ж, доведеться боротися ще й з цим бажанням хайпанути на біді,

– написав мер.

Проте, варто наголосити, що очільник міста не втрачає оптимізму. Він написав про хорошу новину, що сталася під час повітряної тривоги. Чайка написав, що у пологовому будинку народився хлопчик.

Ми – впораємося. Хай би як важко не було. Сильні та найкращі – це ви та наші ЗСУ,

– коротко підбадьорив Чайка людей.

Обстріл енергетичної інфраструктури 22 жовтня

Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що росіяни вранці завдали удару по енергетичному об'єкту міста та знищили повністю його. Через це є проблеми з електрикою.

Ворог завдав удару під час масштабної повітряної тривоги, що тривала близько 4 годин.

У багатьох областях відключатимуть світло, щоб стабілізувати ситуацію з енергоінфраструктурою.

Варте уваги – що відомо про знеструмлення міст на Заході України: дивіться відео