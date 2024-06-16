Відключення світла будуть більш жорсткими до кінця липня: в Укренерго пояснили причини
До кінця липня в українській енергосистемі буде складна ситуація. Через це графіки відключення будуть більш жорсткими та тривалішими.
Про це в ефірі Суспільного повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він пояснив, що графіки відключення стань тривалішими з кількох причин, передає 24 Канал.
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До кінця липня відключення світла стануть жорсткішими
За словами Кудрицького, у наступні кілька тижнів і до кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою. Відтак, з 11:00 до 23:00 відключення світла будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.
Це пов'язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць – півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими,
– заявив Кудрицький.
Водночас він пояснив, що це не означає, що світла не буде протягом усього часу. Кудрицький підкреслив, що лише графіки можуть стати більшими.
Голова Укренерго також пояснив, що на дефіцит електроенергії впливають 3 фактори:
- ремонти атомних електростанцій,
- величини імпорту,
- погода, яка впливає на споживання електрики.
Чому з понеділка погіршиться ситуація в енергосистемі
- В Укренерго вже анонсували, що 17 червня графіки відключення діятимуть з 08:00 до 24:00. Водночас з 11:00 до 22:00 графіки діятимуть для більшості споживачів.
- Водночас з наступного тижня ситуація в енергосистемі стане складнішою, оскільки на ремонт вийде енергоблок АЕС. Через ремонтну кампанію виробництво електроенергії знизиться, а тому відключення світла можуть бути тривалішими.
- Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що у липні дійсно буде складна ситуація. Так, світла може не буде до 8 годин на добу. Харченко додав, що липень 2024 року стане "репетицією" перед графіками відключення взимку.
- Що стосується відключень взимку, то спрогнозувати ситуацію поки складно спрогнозувати. Деякі західні ЗМІ стверджують, що взимку світла може не бути до 20 годин на добу. Однак в Укренерго наголошують, що такі матеріали є частиною російської пропаганди та ІПСО.