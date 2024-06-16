Відключення світла будуть більш жорсткими до кінця липня: в Укренерго пояснили причини

До кінця липня в українській енергосистемі буде складна ситуація. Через це графіки відключення будуть більш жорсткими та тривалішими.

Про це в ефірі Суспільного повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він пояснив, що графіки відключення стань тривалішими з кількох причин, передає 24 Канал.

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До кінця липня відключення світла стануть жорсткішими

За словами Кудрицького, у наступні кілька тижнів і до кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою. Відтак, з 11:00 до 23:00 відключення світла будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.

Це пов'язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць – півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими,

– заявив Кудрицький.

Водночас він пояснив, що це не означає, що світла не буде протягом усього часу. Кудрицький підкреслив, що лише графіки можуть стати більшими.

Голова Укренерго також пояснив, що на дефіцит електроенергії впливають 3 фактори:

ремонти атомних електростанцій,

величини імпорту,

погода, яка впливає на споживання електрики.

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