Досі не оговтались від атак Росії: на Львівщині тривають аварійні відключення світла

Львівська область досі не оговталася від масованої ракетної атаки Росії 23 листопада. На Львівщині 29 листопада все ще тривають аварійні відключення світла.

З 28 листопада на Львівщині аварійні відключення відбуваються таким чином: на 8 годин споживачів відключають від живлення, на 4 – подають електроенергію, опісля на 8 годин знову відключають. Планові графіки відключення світла в області не діють.

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На Львівщині не діють планові графіки відключення

Це вимушені заходи через дефіцит потужності в енергосистемі держави. Подібні відключення відбуваються в усіх областях,

– повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Крім того, Козицький закликав заощаджувати електроенергію тих споживачів, в яких вона є.

"Не вмикайте порохотягів, мікрохвильових, духових шаф та інших потужних приладів. Так само як разом протистоїмо окупанту, так само маємо в єдності та порозумінні здолати труднощі, які він нам створює", – написав він.

Що відомо про відключення світла на Львівщині

У Львівобленерго повідомили, що Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності. Тому на Львівщині продовжуються аварійні відключення відповідно до обсягів, які визначені розпорядженнями Укренерго.

Через важку ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об'єктів. Зокрема, поліклініки, котельні, станції зв'язку, установи юстиції та правоохоронні органи тощо

Козицький зазначив, що оператори "Львівобленерго" за 15 – 20 хвилин до відключення повідомлятимуть про це об'єкти критичної інфраструктури та виробництва, які є у переліку тих, які дозволили відключати від живлення.

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомляв, що 28 – 29 листопада Україна, можливо, повернеться до звичних графіків. Він наголосив, що це залежить від запуску генерації.

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