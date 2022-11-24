На Львівщині змінюють графік погодинних відключень світла

Наразі на Львівщині діють аварійні відключення, спричинені черговим обстрілом енергосистеми. Проте у разі стабілізації ситуації з 25 листопада діятиме оновлений графік погодинних вимкнень.

Як зазначають працівники обленерго, графіки оновили через прохання споживачів. Запевняють, що такі заходи покращать логістику перемикань на підстанціях.

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Скільки триватиме відключення

За інформацією обленерго, тривалість орієнтовної відсутності електроенергії у графіку не змінилась – чотири години двічі на добу, але змінились терміни виключення та включення на одну годину. Наприклад, якщо раніше період вимкнень був з 4 до 8 години ранку, то тепер з 5 до 9 години.

Повний оновлений цілодобовий графік погодинних відключень:

• з 1:00 до 5:00;

• з 5:00 до 9:00;

• з 9:00 до 13:00;

• з 13:00 до 17:00;

• з 17:00 до 21:00;

• з 21:00 до 1:00.

Детальніше ознайомитись з графіком для кожної з груп споживачів за днями тижня можна за посиланням.

Які є ризики

В обленерго наголошують, що погодинні відключення вводять за розпорядженням "Укренерго". Їх впровадження в дію можливе за відносно стабільної ситуації в енергосистемі, в іншому випадку запроваджують аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Вказаний час відключень може збільшуватись на одну годину, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань.

Окрім цього, під час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, адже їх може атакувати ворог. Це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Ракетний обстріл Львівщини 23 листопада: головне

Близько 14:00 львів'яни повідомили про декілька вибухів. У деяких районах міста зникло електропостачання. Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що у Львівській області зафіксували два ракетні удари по електропідстанції.

Садовий розповів, що сьогодні львів'яни відчули серйозні проблеми, оскільки електропостачання фактично не було, а воду подавали за допомогою дизель-генераторів. Крім того, мер міста додав, що у Львові був зупинений громадський транспорт.

Проте ближче до вечора Андрій Садовий повідомив, що половина Львова вже з електроенергією, а водопостачання відновлено на 70%. І хоч частина будинків наразі забезпечена водою лише на перших поверхах, у владі повідомляють, що це тимчасово. Також наразі триває робота над відновленням теплопостачання.

У Львові є близько 6 тисяч укриттів, тисяча з них вже обладнана пічками, до того ж там є запаси дров та медикаментів. Також у Львові обладнані додаткові пункти обігріву.

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