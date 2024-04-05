Чи вводять відключення світла у Львівській області: в ОВА зробили важливе оголошення

В соціальних мережах поширюють інформацію про те, що у Львівській області нібито вводять графіки відключення електроенергії. В ОВА розповіли, чи дійсно це так.

У Львівській ОВА попередили про фейки щодо відключень світла в регіоні та застерегли про активність шахраїв.

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У мережі поширюють фейк про відключення світла на Львівщині

В ОВА навели заяву "Львівобленерго" із відповідним попередженням. Людей попередили, що інформація про введення графіків відключень світла в регіоні – фейк.

У соціальній мережі Telegram у неофіційних чат-ботах поширюється недостовірна інформація про введення графіків відключень у Львівській області. Наголошуємо, що інформація про введення будь-яких графіків у нашій області є фейком!,

– мовиться у повідомленні енергетиків.

Також військова адміністрація закликала жителів Львівської області не довіряти сумнівним та неперевіреним джерелам інформації, а також не допомагати ворогу, сіючи паніку.

В адміністрації також нагадали, що коректну та точну інформацію про енергетичну ситуацію в області можна дізнатися на ресурсах "Львівобленерго", а по всій країні – зокрема. на сторінках НЕК "Укренерго" та Міністерства енергетики України.

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У 5 областях запровадили відключення світла

Диспетчерський центр Укренерго ввечері 5 квітня повідомив, що вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Крім цього, графіки відключення світла досі застосовані у Харкові та в Кривому Розі.