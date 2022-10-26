У Львівській області світло вимикатимуть за групами: графіки для кожної

У Львові та в регіоні відбуваються аварійні відключення світла. Ці графіки вводять тільки тоді, коли надходить розпорядження від НЕК "Укренерго".

Графіки аварійних відключень створили за групами. До якої групи належить ваше помешкання, можна буде дізнатись на сайті "Львівобленерго", коли ця функція запрацює. Наразі сторінка працює у тестовому режимі.

До теми Відключення світла в Україні 26 жовтня: графіки по областях

Графік відключень світла за групами

У Львові споживачів електроенергії розбили на 4 групи. У кожній з них електроенергію вимикатимуть поетапно.



Відключення світла електроенергії у Львові за групами / Львівобленерго

Коли вводять графік планомірних відключень

Графік аварійних відключень вводять не планомірно, а виключно за розпорядженням державної компанії НЕК "Укренерго". Все зважатиме відповідно від ситуації в енергосистемі України. Тому спрогнозувати впровадження графіків заздалегідь практично неможливо.

Радимо підготуватись до відключень світла за заздалегідь й завжди тримати напоготові заряджені телефони, павербанки та ліхтарики. Іноді трапляється, що світло електроенергія відсутні й в інший час або через аварії довше, ніж 4 години. Крім цього, процедура застосування стабілізаційних відключень передбачає, що вони мають відбуватися відразу після розпорядження НЕК Укренерго, тож графіки можуть корегуватись.

У "Львівобленерго" зауважили, що іноді електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема через аварії або ремонтні роботи в електромережах.

Як можна уникнути відключень світла

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України. Вони потрібні, щоб знизити навантаження та стабілізувати роботу енергосистеми.

Проте масове свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (із 6:00 по 11:00 та із 17:00 по 23:00) зменшує ризик перевантаження в мережах. Відповідно, виникає менша необхідність вимикати споживачів.

Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал

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