В Україні можливі важкі періоди через дефіцит світла: у Міненерго сказали, коли саме

З березня російські загарбники знову масовано завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. У Міненерго попередили про можливість важких періодів через дефіцит світла.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає 24 Канал.

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Коли можливий черговий важкий період

Відповідаючи на запитання, коли чекати чергового важкого періоду для української енергосистеми, Світлана Гринчук заявила: "Коли буде висока температура і почнуть вмикатись кондиціонери й різні засоби охолодження. І це, звичайно, наступний опалювальний сезон. Це зараз для нас пріоритет".

Зауважимо, посадовиця також розповідала, що враховуючи пошкодження внаслідок російських обстрілів, зараз прогнозується значний дефіцит упродовж наступного опалювального сезону. Тож дійсно можуть бути відключення і побутових споживачів.

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