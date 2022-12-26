Блекаут на Новий рік: як добре захищені енергооб'єкти та чи буде світло

Російські окупанти продовжують терористичні обстріли української критичної інфраструктури. Наразі ситуація в енергетиці складна.

Час між обстрілами використовують для того, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі та збільшити можливість передавати електроенергію. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє 24 канал.

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Чи захищені енергооб'єкти від російських обстрілів

За словами Галущенка, є таке відчуття, що росіяни не відмовилися б і надалі обстрілювати українську енергосистему. Окрім цього, як відомо, вони люблять прив'язуватися до різних дат. Зокрема, датою, коли загарбники, ймовірно, намагатимуться завдати максимальної шкоди енергосистемі, може бути Новий рік.

Однак планувати щось – доволі важко. Адже ми не розуміємо обсягу можливого майбутнього обстрілу та масштабів шкоди, якої він завдасть.

Але ми дуже сподіваємося тут на роботу наших Збройних Сил. І насправді, якщо подивитися на останні обстріли, відсоток збиття, а відповідно і захисту об'єктів критичної інфраструктури є досить високим, що дає нам таку віру, що навіть якщо будуть влучання, то ми будемо відповідним чином швидко їх відновлювати,

– заявив міністр.

За його словами, якщо не буде нових масованих обстрілів, українці можуть розраховувати, що на Новий рік та Різдвяні свята буде світло. Енергетики працюють цілодобово. Результати їхньої роботи можна побачити через поліпшення ситуації в енергосистемі.

Ситуація зі світлом в Україні станом на 26 грудня: коротко

Ексзаступник міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин розповів, що складна ситуація з електропостачанням упродовж зими може залишатися там, де й зараз є великі проблеми зі світлом. Мовиться про Київ, Одесу, Харків та Дніпропетровщину. Однак цей список ще може поповнюватися в міру того, куди росіяни завдаватимуть ударів.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев вважає, що як би Росія не старалася, вона не здатна занурити Україну в тотальний блекаут. Навіть якщо країна-терористка випустить усі свої ракети за один раз, то Україна з часом відновить електропостачання.

На думку голови енергокомітету Андрія Геруса проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями. Тому він порекомендував підприємцям звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією.



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