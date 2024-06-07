На Львівщині побутові споживачі не отримуватимуть повідомлення про відключення світла на пошту

В Україні діють відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.

У Львівобленерго повідомили, що сповіщення про відключення на електронну пошту будуть надходити тільки непобутовим (юридичним) споживачам. Звісно, мова йде про тих, хто зареєстрований у персональному кабінеті.

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Обмеження пов'язане із кількістю повідомлень про відключення

Побутові споживачі (населення) таких повідомлень на електронну пошту не отримуватимуть.

Обмеження пов’язане із значною кількістю повідомлень про дію погодинних та аварійних відключень. Відтак, на цей час немає технічної можливості вчасної доставки такого обсягу листів всім користувачам,

– мовиться в повідомленні.

Відзначимо, що побутові споживачі мають можливість отримувати адресні повідомлення через чат-боти. Інші функції ніяк не змінились.

У Києві будуть діяти стабілізаційні відключення