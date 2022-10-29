Рівненщина на вихідних буде зі світлом

Енергетикам вдалося стабілізувати енергетичні системи Рівненщини. Тож найближчі 2 дні планових відключень електроенергії в регіоні не буде.

Так, анонсовані на Рівненщині планові відключення електроенергії на суботу та неділю скасовані. Рівнеобленерго подаватиме її населенню без обмежень.

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Наразі світло не вимикатимуть 2 дні

Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль пояснив, що світло не вимикатимуть в тестовому режимі упродовж двох днів.

Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. В тому числі в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн навчання,

– мовиться у повідомленні.

Але можуть бути аварійні відключення

Коваль написав, що попри все зберігається можливість незапланованих аварійних відключень все ж зберігається.

Не забувайте про ощадливе використання електроенергії. І дякую кожному, хто дослухався і в цей складний період використовував її економно. Окремо щира подяка кожному працівнику Рівнеобленерго та Укренерго за щоденну цілодобову працю. Ви наші герої енергетичного фронту,

– написав Коваль.

Напередодні у Рівному повідомили, що у місті повернуть школи до офлайн-навчання.

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