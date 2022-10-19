На Сумщині відключать водопостачання: які ще обмеження запланували на 20 жовтня

Через обстріли окупантами критичної інфраструктури в областях України проблеми з електроенергією. Голова Сумської ОВА розповів про ситуацію в регіоні та обмеження, що стосуватимуться енергозабезпечення.

Російські загарбники знищують енергетичні об'єкти України, через що виникають проблеми з електрикою в регіонах. На Сумщині вводитимуть обмеження 20 жовтня щодо споживання електроенергії, аби стабілізувати ситуацію з енергомережею.

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До чого слід готуватись жителям Сум та області

За словами голови ОВА Дмитра Живицького, на Сумщині вводиться режим максимальної економії електроенергії з 07:00 до 23:00.

Не буде працювати міський комунальний електричний транспорт, ми вимикаємо з 7 ранку до 23 вечора водозабори, тому прохання запастися сьогодні вночі водою на завтрашній день (20 жовтня – 24 канал),

– сказав Живицький.

Також чиновник звернувся до власників бізнесу, виробничих підприємств та закладів харчування, закликавши їх зробити "санітарний день" 20 жовтня. Це потрібно для того, аби максимально зменшити використання електроенергії. За його словами від того, як пройде доба, залежать наступні тижні та місяці стабільного функціонування електромережі.

Важливо економити електроспоживання

Очільник Сумщини наголосив на тому, що поки Збройні Сили звільняють українські міста від загарбників, потрібно цивільним максимально підтримувати нашу державу. Це можна зробити, знизивши 20 жовтня електроспоживання.

Якщо ми завтрашній день переживемо в економному режимі та знизимо електроспоживання, то це допоможе нашій енергетичній системі та надалі допоможе уникнути віялових відключень по всій території України,

– зазначив чиновник.



Користування енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

Ситуація з електрикою в інших регіонах

Миколаївщина та Полтавщина переходять у режим максимальної економії електроенергії. В областях не куруватиме електротранспорт та не працюватимуть підприємства.

Львівщина також долає наслідки обстрілів критичної інфраструктури. Через це у ніч з 19 на 20 жовтня у частині Львова відключать струм.

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