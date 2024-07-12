У ДТЕК розповіли, як будуть вимикати світло в українців 13 липня

В Україні 13 липня продовжать діяти графіки стабілізаційних відключень світла. Це пов'язано з наслідками масованих обстрілів енергосистеми нашої держави, які вчиняє Росія.

Окрім того, зараз в Україні панує аномальна спека, що також підвищує споживання електроенергії. Тому відключень світла подекуди відбувається більше.

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Що буде зі світлом в Україні 13 липня

У ДТЕК розповіли, що 13 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

Укренерго дещо зменшив обмеження, світла буде трохи більше. Але відключення у світло-сірій зоні все ще можливі,

– повідомили у ДТЕК.

Так, у Києві, а також Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 00:00 до 06:00 і з 19:00 до кінця доби.

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– наголосили у компанії.

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До слова, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергетиці почне поступово покращуватися. Зокрема, по всій країні може спасти спека, а також будуть включені додаткові генераційні потужності в енергосистемі.