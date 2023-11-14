Удари не припинялися: в Міненерго пояснили, якими можуть бути атаки Росії на енергетику України
Журналісти поцікавилися в міністра енергетики, на скільки активніше росіяни стали атакувати енергосистему України. Також у Германа Галущенка запитали, на що чекають окупанти.
Міністр енергетики Герман Галущенко в етері телемарафону спрогнозував дії російських загарбників. Він також пояснив їхню логіку, передає 24 Канал.
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Росія не припиняла атакувати енергетику
Галущенко наголосив, що насправді російські атаки на українську енергетику не припинялися.
Вони (росіяни – 24 Канал) насправді не припиняли атаки на енергетику. Можливо, це не ті масовані атаки, про які ми говорили минулої зими… Атаки відбуваються нон-стоп. Перш за все по об'єктах генерації та по інших підприємствах енергетичного комплексу,
– сказав він.
Він нагадав, що 10 жовтня 2022 року окупанти випустили по Україні одночасно близько 100 ракет. На думку міністра, у 2023 році російські загарбники проводитимуть комбіновані атаки та битимуть і по об'єктах генерації, і по об'єктах передачі електроенергії.
Коли Росія може розпочати масовані атаки
На думку Галущенка, окупанти не завдаватимуть масованих ударів по нашій енергосистемі під час перепадів температур. Міністр вважає, що росіяни задля цього дочекаються стабільних морозів.
Як пояснив голова Міненерго, у мінусову температуру важче відновлювати енергетику. Терміни відновлення енергопостачання після російських атак залежимуть від масштабів конкретних ударів та їхнього впливу на саму енергосистему.
Що кажуть про плани Росії
- Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно пояснив зменшення обстрілів енергетичної інфраструктури тим, що ворог накопичує ракети для атак під час зимових температур. Водночас наша держава розуміє, на що розраховує противник, та готується.
- Не так давно представник ГУР МО Вадим Скібіцький попереджав, що окупанти накопичують крилаті ракети типу "Калібр", щоб після настання холодів знову атакувати український енергосектор. Як пояснив генерал-майор, при низьких температурах зростає навантаження на енергосистему, а її пошкодження стають критичнішими.
- Раніше голова розвідки Естонії Антс Ківісельг припустив, що ця зима в Україні буде важкою. Він впевнений, що російські окупанти знову спробують позбавити українців світла.