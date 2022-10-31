"Безплатно ніхто не дасть": наскільки можливий імпорт електроенергії для України

Україна під'єднана до енергосистеми ЄС і тому зможе отримувати європейську електроенергію. Водночас у такого процесу є низка проблемних питань.

На сьогодні багато що у ситуації на енергоринку залежатиме також і від побутових споживачів. Про це 24 каналу розповів міністр палива та енергетики України (2005 – 2006 роки) Іван Плачков.

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Експерт зазначив, що після масованих ракетних ударів в Україні уже є дефіцит електроенергії.

"Ми пам'ятаємо, що у нас немає 200 тисяч мегаватів з Запорізької АЕС, а це майже 15 відсотків від загальної генерації. Якщо дивитися по споживанню сьогодні, то ЗАЕС могла б покривати близько 30 – 40 відсотків. Тому враховуючи те, що зруйновані ТЕС, ГЕС та інші об'єкти, то дефіцит буде більшим", – пояснив ексміністр.

За його словами, Україна приєднана до європейської енергосистеми й може імпортувати електроенергію.

Декілька днів тому був тестовий імпорт в невеличкому обсязі, але ми цю електроенергію отримуватимемо на кордонах. Далі нам потрібно зробити передачу цієї електроенергії в регіони. Для цього потрібні мережі та підстанції – це дуже складна технічно задача,

– додав фахівець.

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На його думку, при потребі, європейські союзники України можуть надати електроенергію, але вона дуже дорога.

"Нам безплатно цю електрику не даватимуть. Потрібна стовідсоткова оплата, тому що енергетики не проситимуть додаткових грошей із бюджету, позаяк він треба для військових. Потрібно, щоб ми всі об'єдналися, щоб забезпечити енергетиків фінансами для закупівлі необхідного обладнання й електроенергії", – підкреслив Плачков.

Він вказав, що цьому сприяє рішення уряду, що тарифи, які сьогодні не відповідають собівартості, лишаються до весни.

"Енергетики роблять все можливе, уряд не підвищує тарифи, тому від українців залишається лише те, щоб всі робили стовідсоткову оплату", – резюмував ексміністр.

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