На прифронтових територіях мають намір скасувати відключення світла, – "Укренерго"

Наразі Кабмін працює над можливістю скасувати відключення світла на близьких до лінії фронту територіях. Конкретні райони будуть визначені вже найближчими днями.

Про зміни в методиках відключень світла розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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На прифронтових територіях скасують відключення світла

Наразі схема відключень електроенергії дещо змінилася: тепер кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл "тягаря відключень" між областями.

Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть,

– пояснив Кудрицький.

В "Укренерго" очікують, що вже найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть.

Восени ситуація з відключеннями може стати кращою

Восени ситуація в енергосистемі України може стати кращою, ніж є зараз. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що наразі багато потужностей проходять технічне обслуговування, ремонт, відновлення. Все це потрібно зробити в літній період. Якщо це вдасться і не буде нових пошкоджень, то ситуація має бути кращою.