Що робити, якщо вимкнулося світло: поради на випадок блекауту

Росіяни 22 березня завдали масштабної атаки по енергоструктурі України, внаслідок чого відключення світла фіксували у низці областей. У Кіровоградській ОВА нагадали поради, що робити у випадку вимкнень електрики вдома.

Зазначимо, що після масштабної атаки Росії без електропостачання лишилися сотні українців. Станом на зараз частину користувачів вдалося заживити, однак у деяких регіонах ситуація лишається важкою.

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Вимкнули електрику: що робити

Якщо вимкнення світла застало вас вдома, то перш за все необхідно вимкнути розетки електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги. Окрім цього, не можна використовувати газові плити для обігріву через небезпеку отруїтись чадним газом.

Також, якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг. Слідкуйте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, використовуйте радіо на батарейках.

Якщо ви використовуєте генератор – встановіть його поза межами приміщення і подалі від вікон.

Окрім вищезазначених правил, варто заздалегідь підготуватися на випадок блекауту – тому вдома варто мати:

радіоприймач та ліхтарики на батарейках

запас сірників, свічок і сухого спирту

заряджений павербанк

тижневий запас питної води та консервів або сублімованої їжі

аптечку, включаючи особисті ліки мінімум на тиждень.

Якщо ви перебуваєте на вулиці, то ні в якому разі не можна торкатися обірваних дротів і тим паче намагатися їх полагодити. Якщо ж провід упав поряд з вами, то необхідно вийти із зони ураження струмом дрібними кроками або стрибками (тримаючи ступні ніг разом), щоб уникнути удару.

У випадку виявлення обірваного дроту – не підходьте до нього ближче, ніж на 8 метрів та повідомте диспетчера ремонтно-експлуатаційного управління або обленерго. Їх телефони диспетчерів вказані на розподільчих щитах, силових шафах, трансформаторних підстанціях.

Відключення світла в Україні