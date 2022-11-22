"Відверта брехня": у Кабміні спростували чутки про електрику й відключення світла

Відключення світла в Україні тривають вже кілька тижнів і скасовувати їх наразі не планують. Довкола інформації про відключення з'явилося багато маніпуляцій та фейків, які вирішив розвіяти прем'єр Денис Шмигаль.

Як пояснив Шмигаль під час виступу перед урядом, настав час розставити всі крапки над "і" щодо деяких важливих питань.

Важливо Масований ракетний удар: чому на Заході пошкодження енергетичних об'єктів відчутніші

Шмигаль поспішив запевнити, що Україна не продає електроенергію в Європейський Союз із 11 жовтня, коли почалася масована атака на нашу енергосистему. Тобто те, що наші електростанції зараз виробляють – вони виробляють для України та українців.

Чому відключення відбуваються нерівномірно

Український прем'єр зазначив, що є багато питань про те, чому одні міста відключають частіше за інші.

Давайте не шукати чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Якщо спрощено й коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, та нашими домівками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, що транспортують електроенергію. Російські терористи б'ють саме по цих об'єктах,

– зазначив Шмигаль.

Через це інколи неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються по країні нерівномірно.

Чи потрібна евакуація

За словами прем'єра, у нас є державна компанія Укренерго, яка постійно комунікує необхідну чітку інформацію, є Міністерство енергетики.

"Є відповідальні представники обласних військових адміністрацій. Президент, уряд також постійно інформують про стан справ. Тому прошу керуватися лише офіційною інформацією", – закликав Денис Шмигаль.

Він також подякував нашим енергетикам за самовідданість та професіоналізм, який дозволяє утримати систему в таких екстремальних умовах. Зараз над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює:

70 ремонтних бригад,

понад 1000 кваліфікованих фахівців.

Ситуація залишається складною, але контрольованою. В усіх регіонах продовжують застосовуватися планові відключення споживачів. Намагаємося їх зменшити в часі, але почалися морози, і ми бачимо, що споживання електрики зростає. Тому, на жаль, в окремих ситуаціях можливі аварійні відключення,

– підсумував Шмигаль.

Він додав, що критично важливою залишається економія електроенергії. Це убезпечить українців від позапланових відключень.

В Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС

Російські атаки завдали колосальних пошкоджень українській енергосистемі. Через масовані атаки росіян в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС. Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Кудрицький заявив, що відключення в основному пов'язані з дефіцитом генеруючих потужностей, тобто нестачею виробництва електроенергії.

До теми – що не так з графіками відключення світла: дивіться відео