В Україні стартує програма обміну старих лампочок на LED-лампи: інструкція, де це зробити

З Нового року в Україні обмінюватимуться старі лампочки розжарювання на LED-лампи. Взяти участь в акції можуть лише повнолітні українці.

В Україні з січня стартує програма заміни старих лампочок на нові LED-лампи. Громадяни зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України.

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Як обміняти стару лампочку

Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у "Дії". Після цього необхідно прийти у відділення Укрпошти й обміняти 5 ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.

З урахуванням того, що українці споживають 40% усієї електроенергії в країні, ця програма суттєво зекономить електроспоживання.

До прикладу, 50 мільйонів LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.

Ситуація зі світлом в Україні: коротко