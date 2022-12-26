В Україні стартує програма обміну старих лампочок на LED-лампи: інструкція, де це зробити
Джерело:Мінреінтеграції
З Нового року в Україні обмінюватимуться старі лампочки розжарювання на LED-лампи. Взяти участь в акції можуть лише повнолітні українці.
В Україні з січня стартує програма заміни старих лампочок на нові LED-лампи. Громадяни зможуть безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп замість старих ламп розжарювання і в такий спосіб зробити свій внесок у балансування електросистеми України.
До теми Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Як обміняти стару лампочку
Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку у "Дії". Після цього необхідно прийти у відділення Укрпошти й обміняти 5 ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.
З урахуванням того, що українці споживають 40% усієї електроенергії в країні, ця програма суттєво зекономить електроспоживання.
До прикладу, 50 мільйонів LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції.
Ситуація зі світлом в Україні: коротко
- Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко пояснив, що система електромережі досить велика і кожна ланка має свої особливості. Тому процеси відновлення енергосистеми відбуваються так довго.
- В Україні упродовж зими складна ситуація з електропостачанням може залишатися там, де й зараз є великі проблеми зі світлом – у Києві, Одесі, Харкові та на Дніпропетровщині. Проте до цього списку можуть додаватися інші міста та області в міру того, куди противник завдаватиме ударів.
- Російські окупанти не здатні занурити Україну в тотальний блекаут. Навіть якщо вони й випустять усі свої ракети за один раз, то все одно електропостачання з часом відновлять. За даними української розвідки, в окупантів залишилося ракет приблизно на кілька масованих ракетних ударів.
- Проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями за словами голови енергокомітету Андрія Геруса. Саме тому він порадив підприємцям звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією.