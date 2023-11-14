Як користуватися генераторами при відключенні світла: у ДСНС дали важливі поради

У ДСНС порадили користуватися генераторами відповідно до технічної документації та рекомендацій виробників. Також потрібно відповідально ставитися до зберігання паливно-мастильних матеріалів, яких потребують ці прилади.

Пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий дав важливі поради тим, хто планує користуватися генераторами під час ймовірних відключень світла. Рятувальник на брифінгу також пояснив, яку небезпеку становлять ці прилади.

До теми Як використовувати газовий пальник у разі блекауту: у ДСНС розповіли про ризики для життя

Як правильно користуватися генераторами

Рятувальник назвав генератор небезпечним приладом, особливо коли ним постійно користуються. Адже цей прилад створює електричний розряд та виділяє небезпечні продукти горіння. Тому його не можна використовувати у приміщенні.

Перше правило при встановленні генератора – це, звичайно, не використовувати його у приміщеннях, біля вікон і вхідної групи дверей. Для того, щоб туди не потрапили шкідливі продукти згоряння пального, яке використовується у генераторі,

– наголосив Хорунжий.

Як пояснив представник ДСНС, перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів й усунути їхні пошкодження, якщо вони є. Також потрібно усунути перекручування дротів, контакти з гарячими поверхнями та корозію на контактах. Крім цього варто переконатися, що електричні елементи генератора заземлені.

За його словами, також необхідно слідкувати за тим, щоб вода не потрапляла на силові контури генератора. Цей прилад не бажано запускати в умовах підвищеної вологості: під час дощу, снігу тощо. Або у таких випадках генератори необхідно накривати.

Хорунжий додав, що під час роботи генератора необхідно контролювати його технічний стан. Якщо прилад буде підтікати чи видавати звуки, що свідчать про несправність, то потрібно його вимкнути та знеструмити.

Інші новини про ситуацію з енергосистемою