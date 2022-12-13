Проблеми через погоду та значний дефіцит: Укренерго розповіло про ситуацію зі світлом

Станом на 13 грудня в енергосистемі України зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним.

Про це заявили в Укренерго. У період відсутності електроенергії українців просять подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього.

До теми Залишити без світла й тепла: чому Путіну не вдалося залякати українців

Який нині стан енергетики в Україні

У компанії розповіли, що погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

Так, на Сході України ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи розпочнуться після дозволу ЗСУ.

Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення,

– зазначили в Укренерго.

Зауважимо, що всім областям доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендують стежити за повідомленнями обленерго. Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Відключення світла в Україні: останні новини