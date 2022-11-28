7 хвиль ми вже витримали, – експерт назвав сценарій, яким буде електропостачання взимку

Росія має на меті знищити українську критичну інфраструктуру. Унаслідок багатьох масованих ударів по критичних об'єктах ситуація в українській енергосистемі залишається складною.

Про це 24 каналу розказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він зауважив, що Україна витримала вже 7 хвиль пошкоджень енергосистеми та відключень світла.

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У критичних випадках світла не буде по 2 – 3 доби

Він вважає, що дефіцит потужностей в Україні зберігатиметься до кінця зими. Мова йде про 20 – 25 відсотків дефіциту за відсутності обстрілів. Однак Росія навряд чи припинить атаки найближчим часом, тож після масованих обстрілів енергетичних об'єктів, дефіцит потужностей може зростати до 50 відсотків і більше.

Це може привести до переривання нормального енергозабезпечення на час від 12 годин до 2 – 3 діб при критичному сценарії. Зважаючи на певну закономірність у діях росіян, таке може траплятися орієнтовно двічі на місяць.

Мабуть, жодна інша країна Європи не змогла б витримати і двох хвиль. Україна витримала це, і витримає ще,

– переконаний Омельченко.

У таких умовах українці справді можуть жити протягом усієї зими, однак Омельченко переконаний – навіть за такого сценарію можна жити, працювати і перемагати.

Наближається новий масований удар

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 листопада повідомив, що Росія готується завдати нових ракетних ударів по Україні, адже усі дні після чергової атаки по енергосистемі 23 листопада наша держава працювала над її відновленням.

За даними ОК "Південь", в Чорному морі з'явився російський ракетоносій, якого не було там ще кілька днів тому. Він несе на своєму борту 8 ракет типу "Калібр". При цьому у пунктах базування є інші ракетоносії, які можуть бути долучені протягом кількох годин. Це свідчить про те, що окупанти справді готуються до наступної атаки.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відзначає, що небезпека є не лише з Чорного моря. Росія погрожує Україні й з далеких кордонів літаками стратегічної авіації Ту-95, які днями проводили тренувальні польоти.

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